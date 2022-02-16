Сериал "Миротворец" Джеймса Ганна официально продлен на второй сезон

"Миротворец" - сериальное ответвление "Отряда самоубийц" по комиксам DC - продлен на второй сезон. Об этом у себя в Twitter написал шоураннер Джеймс Ганн.
Проект продолжает историю титульного героя, роль которого исполнил Джон Сина.
Восьмой эпизод - финальный для первого сезона - выйдет в России в пятницу, 18 февраля. Сколько серий будет во втором, и когда состоится его премьера, пока не сообщается.
That’s right, #Peacemaker is coming back for Season Two. Thanks to Peter Safran, @JohnCena, our incredible cast & crew, our wildly supportive & lovely friends at @HBOMax - and mostly all of you for watching! @DCpeacemaker pic.twitter.com/wZSZBivrDQ— James Gunn (@JamesGunn) February 16, 2022