Сериал "Миротворец" Джеймса Ганна официально продлен на второй сезон

"Миротворец" - сериальное ответвление "Отряда самоубийц" по комиксам DC - продлен на второй сезон. Об этом у себя в Twitter написал шоураннер Джеймс Ганн.

Проект продолжает историю титульного героя, роль которого исполнил Джон Сина.

Восьмой эпизод - финальный для первого сезона - выйдет в России в пятницу, 18 февраля. Сколько серий будет во втором, и когда состоится его премьера, пока не сообщается.