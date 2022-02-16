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16.02.2022,  
13:04
Текст:  Антон Валагин

Систему предупреждения о ракетном ударе обновят к 2030 году

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

К концу текущего десятилетия с завершением модернизации дальних радаров типа "Воронеж" под Иркутском и Краснодаром, а также созданием новых, более мощных средств контроля за воздушно-космическим пространством в Ленинградской области завершится перевооружение отечественной Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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- Возможные районы стартов баллистических ракет будут контролироваться несколькими космическими аппаратами одновременно. Это позволит определить место старта, собрать информацию о нем максимально быстро и достоверно, - рассказал "Красной звезде" начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении ВКС России полковник Сергей Сучков.

Работает СПРН так. Факел стартующей баллистической ракеты засекают датчики спутников, расположенных на высоте 40 тысяч километров над Землей - их аппаратура непрерывно нацелена на ракетоопасные районы. Информация о старте и направлении движения ракеты передается в наземный командный пункт и после тщательной всесторонней проверки формируется предупреждение, которое отправляется в пункты управления государством и Вооруженными силами РФ.

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