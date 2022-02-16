Систему предупреждения о ракетном ударе обновят к 2030 году

К концу текущего десятилетия с завершением модернизации дальних радаров типа "Воронеж" под Иркутском и Краснодаром, а также созданием новых, более мощных средств контроля за воздушно-космическим пространством в Ленинградской области завершится перевооружение отечественной Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

- Возможные районы стартов баллистических ракет будут контролироваться несколькими космическими аппаратами одновременно. Это позволит определить место старта, собрать информацию о нем максимально быстро и достоверно, - рассказал "Красной звезде" начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении ВКС России полковник Сергей Сучков.

Работает СПРН так. Факел стартующей баллистической ракеты засекают датчики спутников, расположенных на высоте 40 тысяч километров над Землей - их аппаратура непрерывно нацелена на ракетоопасные районы. Информация о старте и направлении движения ракеты передается в наземный командный пункт и после тщательной всесторонней проверки формируется предупреждение, которое отправляется в пункты управления государством и Вооруженными силами РФ.