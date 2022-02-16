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16.02.2022,  
11:10
Текст:  Светлана Цыганкова

The Mirror: Россия работает над чудовищной 72-метровой подлодкой

Фото: ЦКБ "Рубин" Фото: ЦКБ "Рубин"
Фото: ЦКБ "Рубин"

Россия разрабатывает чудовищную 72-метровую подводную лодку, невидимую для радаров. Ее водоизмещение - 1300 тонн. Новая подлодка подходит для охраны прибрежных территорий и может быть быстро поставлена на боевое дежурство. Речь идет о модификации погружающегося патрульного корабля "Страж", сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля.

Фото: "Адмиралтейские верфи"
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Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на данные конструкторского бюро морской техники "Рубин", которое и спроектировало корабль "Страж". Как отмечает издание, увеличенная длина подводной лодки позволяет добавить несколько функций - снижение радиолокационной заметности, устойчивость корабля как оружейной платформы. На подлодке также есть гидроакустическая антенна и радиолокационные станции.

Корабль максимально вооружен - несет четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра, две пусковые установки для управляемых ракет. Инженеры оптимизировали пространство, встроив два многофункциональных герметичных ангара, в которых могут храниться шлюпки, дополнительные системы вооружения и беспилотные летательные аппараты. Подобная комплектация делает "Страж" опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.

"Страж" - погружающийся корабль, сочетающий преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля. Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны - это позволяет скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним.

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