Toyota и Suzuki выпустят дешевые электрокары для всего мира

Не так давно "РГ" рассказывала, что Toyota и Suzuki работают над новым кроссовером, известным под кодом YY8, который станет глобальным. Однако это не единственная новинка, которую стоит ждать от тандема.

Новинки проектируются на платформе, имеющей конструкцию так называемого скейтборда и имеет внутрикорпоративный индекс 40PL. Платформа является модульной, что позволит проектировать автомобили разных сегментов - от среднеразмерного и больше.

Издание Autocar утверждает, что "тележка" уже лежит в основе трёх автомобилей, которые являются близнецами: Toyota bZ4X, Subaru Solterra и Lexus RZ.

На платформе 40PL компании Suzuki поручено разработать семейство небольших автомобилей (кодовое обозначение 27PL), в которое войдут преимущественно кроссоверы, их будут выпускать в Гуджарате для таких рынков, как Европа, Япония и непосредственно Индия.

Что касается электрического SUV размером с Hyundai Creta, но с большим пространством салона, то в Европе он появится раньше, чем в Индии, примерно в октябре 2024 года. Ранее "РГ" рассказывала о его технических характеристиках.

Один из дорогостоящих компонентов электрокара - тяговая батарея. Её для электрокаров Toyota и Suzuki будут выпускать на совместном предприятии в Индии, созданного с китайской компанией BYD. Это литий-ионные элементы формата "лезвия", которые проще в конструкции, безопаснее и дешевле, что сделает EV от Toyota и Suzuki привлекательнее за счёт цены.