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16.02.2022 11:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota и Suzuki выпустят дешевые электрокары для всего мира

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autocarindia.com Фото: www.autocarindia.com
Фото: www.autocarindia.com

Не так давно "РГ" рассказывала, что Toyota и Suzuki работают над новым кроссовером, известным под кодом YY8, который станет глобальным. Однако это не единственная новинка, которую стоит ждать от тандема.

Фото: www.appft.uspto.gov
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Новинки проектируются на платформе, имеющей конструкцию так называемого скейтборда и имеет внутрикорпоративный индекс 40PL. Платформа является модульной, что позволит проектировать автомобили разных сегментов - от среднеразмерного и больше.

Издание Autocar утверждает, что "тележка" уже лежит в основе трёх автомобилей, которые являются близнецами: Toyota bZ4X, Subaru Solterra и Lexus RZ.

На платформе 40PL компании Suzuki поручено разработать семейство небольших автомобилей (кодовое обозначение 27PL), в которое войдут преимущественно кроссоверы, их будут выпускать в Гуджарате для таких рынков, как Европа, Япония и непосредственно Индия.

Что касается электрического SUV размером с Hyundai Creta, но с большим пространством салона, то в Европе он появится раньше, чем в Индии, примерно в октябре 2024 года. Ранее "РГ" рассказывала о его технических характеристиках.

Один из дорогостоящих компонентов электрокара - тяговая батарея. Её для электрокаров Toyota и Suzuki будут выпускать на совместном предприятии в Индии, созданного с китайской компанией BYD. Это литий-ионные элементы формата "лезвия", которые проще в конструкции, безопаснее и дешевле, что сделает EV от Toyota и Suzuki привлекательнее за счёт цены.

Фото: www.autocarindia.com
#Toyota #Suzuki