Умер автор музыки к "Танцору диско" Баппи Лахири

В ночь на среду в госпитале в Мумбаи скончался король индийского диско, один из главных композиторов классических болливудских картин Баппи Лахири, певец, актер, мультиинструменталист, продюсер.

Как передает Press Trust of India, причиной смерти Баппи стала остановка дыхания - обструктивное апноэ. В клинике уточнили, что артист умер во сне около полуночи.

Настоящее имя Баппи - Алокеш. Родился 27 ноября 1952 года в Калькутте в музыкальной семье. Его отец и мать были известными в стране певцами. Играть на музыкальных инструментах начал уже три, еще в раннем детстве будучи уверенным, что восславит свое имя на творческой стезе.

Музыкальный дебют в кино - бенгальская лента 1969 года Daadu. В девятнадцать Баппи прибыл в Бомбей и активно включился в процессы - в 1973-м его музыка прозвучала в ленте на хинди Nanha Shikari, тогда как через три года случился и первый серьезный прорыв - картина Zakhmi.

Баппи стал огромной величиной в 80-90-х, первым начав сочинять диско с национальным колоритом. В его фильмографии: легендарнейший "Танцор диско", "Танцуй, танцуй" ("Танцор диско 2"), "Коммандос", "Жертва во имя любви", "Танцоры рока", "Преданный слуга", "Пьяница", "Сутенёр поневоле", так далее - несколько сотен проектов.