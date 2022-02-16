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Умер автор "Ночных красавиц" и "Цветка кактуса" Жан-Пьер Греди

Новости
    16.02.2022, 11:09
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Entrée libre Фото: youtube.com/ Entrée libre
Фото: youtube.com/ Entrée libre

Скончался французский драматург и сценарист Жан-Пьер Греди. Как передает FranceInfo, прославленный автор отошел на 102-м году жизни.

Греди родился в 1920 году в Египте, в Александрии в семье эксперта по экспорту-импорту. Закончил иезуитский колледж. Получил степень в области литературы и права. В войну был отправлен на принудительные работы в Германии, сбежал. После поступил в парижский Institut des Hautes Etudes Cinematographiques, так как озаботился идеей писать сценарии. Параллельно сочиняя пьесы для "бульварного театра" (т.е. постановки для простонародья, без изысков, на понятные, бытовые темы) и заявляя о себе на ТВ. Экранный дебют - 1950-й, "Жюли де Карнилан" с Пьером де Брассёром.

Судьбоносной для Греди оказалась встреча и дружба с драматургом Пьером Бариллетом, в тандеме с которым было написано порядка двадцати пьес, часть которых адаптирована для Бродвея.

В фильмографии дуэта - "Ночные красавицы" с Лоллобриджидой, победитель Венецианского МКФ, "оскаровский" "Цветок кактуса" с Ингрид Бергман, номинированная на "Золотой глобус" комедийная мелодрама "40 карат", дважды экранизированная "Отчаянная домохозяйка", во второй раз - с Денев и Депардье, "Притворись моей женой" (Энистон, Кидман, Сэндлер), другие.

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