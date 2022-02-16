Захарова: СМИ США и Великобритании создают истерию вокруг Украины

Американские и британские средства массовой информации нагнетают истерию вокруг ситуации на Украине, а медиа остальных европейских стран подхватывают ее. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если вы возьмете европейские средства массовой информации, <…> вы посмотрите, тон-то задают англосаксонские СМИ, в Европе в основном перепечатки", - заявила Захарова, чьи слова приводит агентство ТАСС.

По мнению дипломата, действия Вашингтона и Лондона вызваны их попытками отвлечь население от внутренних проблем. "И Штаты, и Британия переживают сложнейший политический кризис", - добавила Захарова.