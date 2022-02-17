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17.02.2022,  
10:15
Текст:  Олег Корякин (Казань)

19FortyFive назвал самое страшное неядерное оружие России

19FortyFive ужаснули возможности российских огнеметов.

Портал 19FortyFive посвятил статью тяжелой огнеметной системе "Буратино". Автор отмечает, что, возможно, это самое мощное оружие России, не использующее ядерные технологии. ТОС-1 и варианты этого оружия могут нанести невероятный ущерб. Так, одна установка способна поджечь территорию размером примерно с два футбольных поля.

Огнеметные системы размещены на шасси танка Т-72. В 24 трубах размещены 220-мм ракеты с зажигательными или термобарическими боеголовками. Они весят около 180 килограмм.

Термобарические снаряды, пишет издание, выпускают химическое облако, которое воспламеняет воздух и высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения.

Беспилотники российской армии помогают определить цели для ТОС-1. Дальность стрельбы огнеметных систем - примерно от 3 500 до 6 000 метров в зависимости от модификации. Полный залп может быть произведен за 12 секунд.

Фото: modmiliq / youtube.com
Ирак получил Т-72 в устаревшей комплектации

Современную версию ТОС-1А "Солнцепек" разработали в 2001 году - более старая машина-предшественник использовалась советскими войсками в Афганистане. Она также была поставлена в Армению, Азербайджан, Ирак и Казахстан. ТОС-1 была задействована в военных конфликтах в Ираке и Сирии. В этом году Саудовская Аравия приобрела несколько систем ТОС-1.

ТОС-1 используется для зачистки бункеров, зданий и траншеи. Она также может уничтожать бронетехнику. Экипаж из трех человек размещается внутри пусковой установки для лучшей защиты.

В случае конфликта ТОС должны стать целью номер один для противника, делает вывод 19FortyFive.

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