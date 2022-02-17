Фото: актриса Кристина Асмус получила на съемках травмы подмышек

Российской актрисе Кристине Асмус понадобилась помощь специалистов. Про инцидент артистка рассказала сегодня в своем Instagram, заявив, что "особо чувствительным лучше не листать карусель" (несколько снимков в Instagram подряд одним постом).

Как далее конкретизирует Асмус, вчера они снимали сцену, где ее героиня должна оторвать депилирующие полоски на подмышках. "Была сумасшедшая гонка, на съемку оставалось десять минут и меня буквально вытолкнули в кадр. Принесли полоски и я спросила как ими пользоваться? Это стандартный вопрос для актера, который с чем-то не сталкивался", - излагает Кристина (здесь и далее подача - авторская).

Женщина отмечает, что ранее такие полоски действительно только в кино видела и очень примерно себе представляла, "что это и как работает". Причем, будучи профессионалом, в кадре Асмус хотелось быть убедительной и "делать всё, как надо".

Знакомые с приспособлением граждане растолковали актрисе, что нужно делать. Но, видимо, несколько неразборчиво - и "что-то пошло не так".

"Короче. В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть. Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы".

На размещенных артисткой фото - она сразу после того, как вышла из кадра и ей вытерли кровь. При этом Асмус уверяет, что "сейчас всё выглядит гораздо страшнее".

"Дальше как во сне - лёд, Лёд-2, перекись, от которой стало хуже; адская боль; жжёт так, что можно сойти с ума; руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги", - добавила она.

В больнице Кристине выписали набор медикаментов, всевозможные мази и запретили пользоваться дезодорантами и "замазывать тоналкой" - "кожа содрана и раны пока свежие". И это при том, что у Асмус каждый день смены и спектакли.

"Сплю я на вытянутой руке, так что подмышки прям об подушку трутся. Мыться больно даже теплой водой и до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Такой вот пипец. Дерматолог на приеме была в шоке, конечно", - делится актриса. "Короче, не знаю как это смонтируют и сколько будет заживать, но, всё ради вас, дорогие зрители", - подытожила Асмус.

В комментариях - отклик и слова сочувствия.