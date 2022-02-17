Новости

Опубликован первый кадр из аниме по "Властелину колец" 18:07
Звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау получил сотрясение мозга 17:28
Трейлер сериала по "Властелину колец" установил рекорд по просмотрам 15:57
Появился первый кадр экранизации комикса Геймана "Песочный человек" 14:53
В Сети появились спойлеры к "Доктору Стрэнджу 2" Marvel 14:37

Фото: актриса Кристина Асмус получила на съемках травмы подмышек

Новости
    17.02.2022, 17:23
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российской актрисе Кристине Асмус понадобилась помощь специалистов. Про инцидент артистка рассказала сегодня в своем Instagram, заявив, что "особо чувствительным лучше не листать карусель" (несколько снимков в Instagram подряд одним постом).

Как далее конкретизирует Асмус, вчера они снимали сцену, где ее героиня должна оторвать депилирующие полоски на подмышках. "Была сумасшедшая гонка, на съемку оставалось десять минут и меня буквально вытолкнули в кадр. Принесли полоски и я спросила как ими пользоваться? Это стандартный вопрос для актера, который с чем-то не сталкивался", - излагает Кристина (здесь и далее подача - авторская).

Женщина отмечает, что ранее такие полоски действительно только в кино видела и очень примерно себе представляла, "что это и как работает". Причем, будучи профессионалом, в кадре Асмус хотелось быть убедительной и "делать всё, как надо".

Знакомые с приспособлением граждане растолковали актрисе, что нужно делать. Но, видимо, несколько неразборчиво - и "что-то пошло не так".

Фото: kinopoisk.ru
Роберту Паттинсону запретили шептать на съемках Бэтмена

"Короче. В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть. Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы".

На размещенных артисткой фото - она сразу после того, как вышла из кадра и ей вытерли кровь. При этом Асмус уверяет, что "сейчас всё выглядит гораздо страшнее".

"Дальше как во сне - лёд, Лёд-2, перекись, от которой стало хуже; адская боль; жжёт так, что можно сойти с ума; руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги", - добавила она.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Стала известна причина госпитализации Ивана Краско

В больнице Кристине выписали набор медикаментов, всевозможные мази и запретили пользоваться дезодорантами и "замазывать тоналкой" - "кожа содрана и раны пока свежие". И это при том, что у Асмус каждый день смены и спектакли.

"Сплю я на вытянутой руке, так что подмышки прям об подушку трутся. Мыться больно даже теплой водой и до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Такой вот пипец. Дерматолог на приеме была в шоке, конечно", - делится актриса. "Короче, не знаю как это смонтируют и сколько будет заживать, но, всё ради вас, дорогие зрители", - подытожила Асмус.

В комментариях - отклик и слова сочувствия.

Новости

Стала известна причина госпитализации Ивана Краско 14:09
Умер актер из "Лунного папы" и "Десантуры" Аловуддин Абдуллоев 14:02
Роберту Паттинсону запретили шептать на съемках Бэтмена 12:52
Российский сериал Happy End продлили на второй сезон 12:43
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ PlayStation
Сериал по The Last of Us не выйдет в этом году 12:13
Вслед за Сухоруковым из Театра имени Моссовета ушел Домогаров 11:26
Fox Entertainment, Роднянский и Бодров выпустят сериал о Чингисхане 10:53
⧣ фото
Фото: twitter.com/BBCOne
Стала известна дата премьеры финального сезона "Острых козырьков" 13.02.2022
Близкий друг и агент Чедвика Боузмана покончил с собой 08.02.2022
В Москве похоронили сценариста Виктора Мережко 03.02.2022
⧣ происшествия
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Перенесшего COVID-19 и инсульт Ивана Краско вновь госпитализировали 16.02.2022
Блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу 16.02.2022
В дом худрука Большого театра Александра Лазарева ворвались грабители 16.02.2022