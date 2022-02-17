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17 февраля 2022 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 17 февраля 2022 года № 98 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Дата подписания 17 февраля 2022 г.
Опубликован 17 февраля 2022 г.
Вступает в силу 21 февраля 2022 г.

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в абзаце двадцать седьмом пункта 1.27 слова "до 23.00 часов" заменить словами "до 02.00 часов ночи";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

строку 5 изложить в следующей редакции:

строку 19 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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