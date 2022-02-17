Новости

Минобрнауки: Вузам не нужно спешить с переходом на удаленку 12:18
Названа самая дорогая улица Москвы 11:59
По Крымскому мосту прошел еще один эшелон с бронетехникой после завершения учений 11:47
Ростуризм выпустил памятку для иностранцев по путешествиям в РФ 11:44
Корветы Балтийского флота вернулись из похода в Атлантику 11:29
Вслед за Сухоруковым из Театра имени Моссовета ушел Домогаров 11:26
Украинские силовики нанесли минометный удар по Горловке 11:23
Британия собирается отменить "золотые" визы 11:21
У сериала "Настоящий детектив" будет четвертый сезон 11:12
Лукашенко посетил маневры "Союзная решимость-2022" 11:11
Фигурное катание: Женщины, произвольная программа. Онлайн 11:11
В Мурманской области отменили проверку QR-кодов в кино, общепите и ТРЦ 11:02
Рогозин предложил Европе запускать пилотируемые "Союзы" из французской Гвианы 10:53
Установлены имена княгинь XVI века, погребенных в Вознесенском соборе 10:49
В Москве парковка 23 февраля будет бесплатной 10:31
Минстрой: Регионам необходимо снижать задолженность за коммунальные услуги 10:29
Чернышенко объявил о продлении программы создания кампусов мирового уровня 10:28
Два новых участка будущего "Парка Яуза" обустроят в Москве в 2022 году 09:46
Из Крыма после военных учений ушли 10 колонн с техникой 09:45
Хуснуллин: Расселение аварийного жилья должно стать самоокупаемым 09:44
Российская короткометражка "Трэп" получила награду Берлинале 09:44
В Госдепе заявили, что США не называли точных дат "российского вторжения" 09:41
Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе 09:40
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы 09:38
На учениях "Союзная решимость" отрабатывается прикрытие войск с воздуха 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 февраля 2022 г.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2021 № 221н "Об утверждении Порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и Порядка проверки соответствия аудиторской организации, представившей заявление о внесении сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, требованиям Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-Ф3 "Об аудиторской деятельности"

Дата подписания 23 декабря 2021 г.
Опубликован 17 февраля 2022 г.
Вступает в силу 1 сентября 2022 г., 1 января 2024 г.

Зарегистрирован 16.02.2022 № 67307

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16.02.2022 г.

Вступает в силу с 1 сентября 2022 г., за исключением п. 14 Порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, который вступает в силу с 1 января 2024 г., и действует до1 сентября 2028 г., за исключением п. 13 Порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, который действует до 31 декабря 2023 г.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2021 № 221н
(pdf, PDF, 687 Кб)