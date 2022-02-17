Зарегистрирован 16.02.2022 № 67307

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16.02.2022 г.

Вступает в силу с 1 сентября 2022 г., за исключением п. 14 Порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, который вступает в силу с 1 января 2024 г., и действует до1 сентября 2028 г., за исключением п. 13 Порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, который действует до 31 декабря 2023 г.