Минобрнауки: Вузам не нужно спешить с переходом на удаленку

Если в регионе эпидемиологическая обстановка позволяет продолжать очное обучение, то вузам не стоит торопиться и переходить на дистанционный формат обучения. С такой просьбой обратился к ректорам глава Минобрнауки Валерий Фальков в четверг.

"Если есть возможность сохранять очное обучение и это не входит в противоречие с эпидемической обстановкой, то не надо спешить с переходом на удаленное", - сказал министр. По его мнению, очный либо смешанный формат гораздо лучше, чем полностью удаленный, но в целом все зависит от ситуации в конкретном регионе и даже в конкретном университете.

Министр напомнил: вузы автономны в принятии решений, и, так как ситуация с ковидом в субъектах РФ разная, принимать какое-то одно централизованное решение на уровне министерства не имеет смысла.