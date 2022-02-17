Указ главы Республики Мордовия от 16 февраля 2022 года № 57-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2020 г. № 151-УГ, от. 29 мая 2020 г. № 160-УГ, от 4 июня 2020 г. № 170-УГ, от 17 июня 2020 г. № 182-УГ, от 22 июня 2020 г. № 190-УГ, от 23 июня 2020 г. № 193-УГ, от 26 июня 2020 г. № 194-УГ, от 7 июля 2020 г. № 203-УГ, от 6 августа 2020 г. № 232-УГ, от 13 августа 2020 г. № 234-УГ, от 21 августа 2020 г. № 251-УГ, от 31 августа 2020 г. № 257-УГ, от 3 сентября 2020 г. № 258-УГ, от 14 сентября 2020 г. № 270-УГ, от 22 сентября 2020 г. № 284-УГ, от 5 октября 2020 г. № 301-УГ, от 14 октября 2020 г. № 314-УГ, от 28 октября 2020 г. № 331-УГ, от 9 ноября 2020 г. № 339-УГ, от 10 ноября 2020 г. № 340-УГ, от И ноября 2020 г. № 341-УГ, от 13 ноября 2020 г. № 354-УГ, от 26 ноября 2020 г. № 367-УГ, от 10 декабря 2020 г. № 385-УГ, от 18 декабря 2020 г. № 403-УГ, от 25 декабря 2020 г. № 409-УГ, от 28 декабря 2020 г. № 413-УГ, от 22 января 2021 г. № 13-УГ, от 5 февраля 2021 г. № 24-УГ, от 12 февраля 2021 г. № 35-УГ, от 20 февраля 2021 г. № 46-УГ, от 4 марта 2021 г. № 61-УГ, от 18 марта 2021 г. № 68-УГ, от 26 марта 2021 г. № 80-УГ, от 1 апреля 2021 г. № 83-УГ, от 29 апреля 2021 г. № 115-УГ, от 26 мая 2021 г. № 147-УГ, от 18 июня 2021 г. № 175-УГ, от 25 июня 2021 г. № 181-УГ, от 12 июля 2021 г. № 201-УГ, от 27 августа 2021 г. № 247-УГ, от 4 октября 2021 г. № 288-УГ, от 11 октября 2021 г. № 298-УГ, от 21 октября 2021 г. № 327-УГ, от 29 октября 2021 г. № 336-УГ, от 9 ноября 2021 г. № 339-УГ, от 21 декабря 2021 г. № 402-УГ, от 13 января 2022 г. № 14-УГ, от 28 января 2022 г. № 30-УГ) следующие изменения:

1) в части первой пункта 3:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) граждан, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) при наличии болезни или подозрения на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);";

в абзаце четвертом подпункта 7 слово "аэропорта;" заменить словом "аэропорта.";

подпункт 8 признать утратившим силу;

2) в абзаце шестом подпункта 1 части второй пункта 8 слова "использования гражданами средств индивидуальной защиты рук (перчаток) и" исключить;

3) часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:

"На период действия режима повышенной готовности обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с частью первой настоящего пункта, производить обслуживание только при условии нахождения покупателей (клиентов) в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах), осуществлять обслуживание покупателей (клиентов) работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, находящимися в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах), а также обеспечить путем продажи или безвозмездной раздачи на входе покупателям (клиентам) средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов) и обеспечить на входе покупателям (клиентам) обработку рук антисептиками.";

4) в пункте 13 слова "и средств индивидуальной защиты рук (одноразовых перчаток)" исключить;

5) в пункте 17:

подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществлять перевозку граждан (пассажиров) при условии их нахождения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах), а также осуществлять перевозку граждан (пассажиров) водителями, находящимися в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах);";

абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"перевозку граждан (пассажиров) при условии их нахождения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах), а также осуществлять перевозку граждан (пассажиров) водителями и кондукторами, находящимися в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах);";

6) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Поручить Министерству экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Министерству строительства и архитектуры Республики Мордовия, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия, Министерству спорта и молодежной политики Республики Мордовия, Министерству культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Государственному комитету по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия осуществлять контроль за соблюдением правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Республики Мордовия в соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 21 января 2022 г. № 27-УГ "О перечне органов исполнительной власти Республики Мордовия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия А.Здунов







