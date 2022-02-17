МТ-ЛБ с 30-мм пушками замечены среди возвращающейся с учений техники

Не слишком распространенная модификация МТ-ЛБ с усиленным вооружением замечена среди боевой техники Российской армии, возвращающейся с учений в места постоянной дислокации.

В одном из видеороликов Министерства обороны РФ продемонстрирована погрузка на железнодорожные платформы основных боевых танков Т-72Б с защитными козырьками - экранами на башнях, 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и легких бронированных транспортеров с 30-мм автоматическими пушками.

Обычно в войсках эксплуатируются "мотолыги", в башенных установках которых имеются 7,62-мм пулеметы ПКТ, также известны версии с 12,7-мм НСВТ "Утес".

По боевому опыту на Северном Кавказе, где эти многоцелевые гусеничные машины не имели себе равных по проходимости, было принято решение оснастить их более мощными средствами поражения.

Так, на улучшенных МТ-ЛБ 6МА установили боевое отделение от БТР-80 с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ. Пулемет Владимирова может бить по различным целям, находящимся на дистанциях до 2000 метров, а Калашникова - до 1500 метров.

На МТ-ЛБМ 6МБ смонтировали модуль уже с 30-мм пушкой 2А72 и все тем же ПКТ. Скорострельное орудие имеет возможность уничтожать живую силу противника, располагающуюся на расстоянии 4000 метров, а бронеобъекты - на 2000 метров.

Боевая масса составляет почти 12 тонн, вместимость - 10 человек. Мощность двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость - 65 км/ч по шоссе и 6 км/ч - на плаву. Запас хода по топливу - 500 км.

В результате мотострелки получили боевые машины, способные не только доставлять личный состав, но и поддерживать его действия высокоэффективным огнем.