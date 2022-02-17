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От COVID-19 умер основатель и фронтмен группы Terra Стив Салас

Новости
    17.02.2022, 10:36
Текст:   Олег Усков

Скончался Стив Салас, сооснователь и бывший вокалист важной лос-анджелесской латиноамериканской R&B-группы Terra. Салас, музыкант и политический активист, умер утром в четверг на 70-м году жизни. Певец два года сражался с меланомой, плюс неделю назад заразился коронавирусом. Заявление родных исполнителя опубликовано на Facebook.

Стив Салас родился 5 января 1949 года в мексиканской семье. Карьеру с братом Руди начал с выступлений на вечеринках. Получил полную академическую стипендию в Стэнфорде. Закончив обучение, вернулся в Лос-Анджелес и присоединился к брату в проекте El Chicano. Вскоре Салас покинули группу и создали свою - Terra. Дебютный альбом нового коллектива вышел в 1973-м. Ряд синглов проекта заходил в топ Billboard.

В 1997 году Стив, младший из братьев, ушел из Terra из-за разногласий с родственником по вопросам финансов и менеджмента, и создал собственный проект - тоже под названием Terra. В результате чего неприятные склоки и недоразумения усугубились. Руди Салас умер в 2020 году.

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