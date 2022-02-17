Песков: Пржевальский был лучше Джеймса Бонда

Русские путешественники были уникальными людьми и выполняли спецзадачи, Николай Пржевальский, например, был разведчиком, и лучше, чем Джеймс Бонд. Об этом заявил в беседе с журналистами в штаб-квартире Русского географического общества пресс-секретарь президента, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о проекте по напоминанию молодежи о великих русских путешественниках, Песков назвал тему интересной, но добавил, что нужен талант. Великие русские путешественники были уникальными людьми, при этом выполняли и специальные цели. "Вы что, думаете, что он ехал на лошади и созерцал все вокруг, искал там корешки и травки? Нет, этот человек был разведчиком и так далее", - сказал Песков о Пржевальском.

"Пржевальский был не хуже Джеймса Бонда, он был лучше, и задолго до Джеймса Бонда", - оценил Песков.