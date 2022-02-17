Появилось видео марша комплексов ПВО "Тор" и "Бук" в горах Кипра

В ходе учений Talos I - 2022 подразделения противовоздушной обороны Национальной гвардии Республики Кипр совершили марш в горной местности.

На некоторых участках технике приходилось двигаться по достаточно узкой извилистой дороге с крутыми подъемами. Но, благодаря мастерству механиков-водителей и высокой надежности боевых машин российского производства, все задачи были успешно выполнены.

Небо острова охраняют зенитные ракетные комплексы "Бук-М1-2" и "Тор-М1". По разным данным, количество первых составляет около десяти единиц, они были приобретены непосредственно у России, вторых - в два раза больше, известно, что их предоставила Греция.

Дело в том, что во второй половине 90-х годов Кипр для укрепления своей ПВО закупил два дивизиона С-300ПМУ-1. Однако этот контракт вызвал негативную реакцию Турции и западных государств. Анкара даже стала угрожать превентивными атаками по еще неразвернутым комплексам. Сообщалось, что ее ударные самолеты в ходе учений стали отрабатывать бомбовые удары по макетам пусковых установок.

Однако этот "ракетный кризис" в Средиземном море разрешился достаточно благополучно. Кипр передал Греции свои "трехсотые", и та развернула их на острове Крит, где они до сих пор находятся на дежурстве. Взамен были поставлены ЗРК 9К331 "Тор-М1", имеющие меньшую дальность (до 12000 метров), но способные на высотах от 10 до 6000 метров эффективно уничтожать самолеты и вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, различные образцы высокоточного оружия.

"Бук-М1-2" может, в свою очередь, сбивать объекты, находящиеся на расстоянии до 45000 метров и летящие в 25000 метров от земли.

В обоих комплексах в качестве шасси использованы гусеничные машины с мощными двигателями, которые на шоссе разгоняются до 65 км/ч. Запас хода - 500 км.

Кроме этих средств ПВО, Национальная гвардия также вооружена российскими боевыми вертолетами Ми-35П, транспортными Ми-17, реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град", боевыми машинами пехоты БМП-3, основными танками Т-80У и Т-80УК.