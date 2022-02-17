Popular Science: Российские системы РЭБ могут блокировать сигналы GPS

Российские системы радиоэлектронной борьбы могут создать большие проблемы для высокотехнологичных армий. Оснащенные различными электронными приборами танки, артиллерийские установки и беспилотники могут выйти из строя благодаря комплексам РЭБ.

Как сообщает Popular Science, наиболее эффективными являются российские системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2" и "Красуха-4". Установленные на грузовых автомобилях глушители препятствуют радиолокационным сигналам, посылая мощные волны, которые блокируют работу радаров противника.

"Глушители также могут прерывать регулярную связь по радиоволнам, а системы "Красуха" даже блокируют беспилотные летательные аппараты от приема сигналов GPS", - сообщает издание.

В результате российские войска могут помешать работе радаров противника и снизить эффективность некоторых современных систем наведения.