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17.02.2022,  
12:55
Текст:  Николай Грищенко

Popular Science: Российские системы РЭБ могут блокировать сигналы GPS

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российские системы радиоэлектронной борьбы могут создать большие проблемы для высокотехнологичных армий. Оснащенные различными электронными приборами танки, артиллерийские установки и беспилотники могут выйти из строя благодаря комплексам РЭБ.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Как сообщает Popular Science, наиболее эффективными являются российские системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2" и "Красуха-4". Установленные на грузовых автомобилях глушители препятствуют радиолокационным сигналам, посылая мощные волны, которые блокируют работу радаров противника.

"Глушители также могут прерывать регулярную связь по радиоволнам, а системы "Красуха" даже блокируют беспилотные летательные аппараты от приема сигналов GPS", - сообщает издание.

В результате российские войска могут помешать работе радаров противника и снизить эффективность некоторых современных систем наведения.

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РЭБ
Фото: modmiliq / youtube.com
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