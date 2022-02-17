Обнаружена связь между внешней привлекательностью и иммунной системой

Ученые из Университета Флориды и Техасского христианского университета провели обширное исследование и обнаружили связь внешней привлекательности с функционированием иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в royalsocietypublishing.org.

В исследовании 492 человека оценивались фотографии 159 молодых людей на предмет внешней привлекательности. Затем этих молодых людей проверили медики для оценки состояния их иммунной системы, уровня воспаления в их теле и их самооценки здоровья.

Было внезапно обнаружено, что люди, лица которых считались привлекательными, имели относительно более здоровую иммунную систему, особенно в отношении бактериального иммунитета.

Обнаружились и некоторые половые особенности. Так, внешне привлекательные мужчины имели высокофункциональные естественные клетки-убийцы. Эти клетки отвечают за борьбу организма с вирусными инфекциями. Привлекательные женщины имели более медленный рост бактерий в их плазме, что связано с уровнем минералов, глюкозы и антител в их крови.

Ученые предположили, что привлекательность связана, прежде всего, с хорошими иммунными факторами, которые могут передаваться генетически.