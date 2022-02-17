Путин потребовал принять меры для сдерживания инфляции

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 17 февраля, провел совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция. И Россия - не исключение.

"Необходимо, тем не менее, принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас. И конечно, здесь значима роль и правительства, и Центрального банка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики", - заявил Путин.

Президент отметил, что рост цен бьет по доходам людей, негативно сказывается на благополучии людей.

Он напомнил, что в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7 процента, что заметно выше установленного ориентира.

Но и в развитых рыночных экономиках ситуация не лучше. "Для сравнения, в январе текущего года инфляция в США составила 7,5 процента, это гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне - 5,1 процента в годовом выражении", - привел пример президент.