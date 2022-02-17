Путин заявил о позитивной динамике по доходам бюджета в 2022 году

Россия нормализовала свою бюджетную политику, в отличие от многих других ведущих экономик мира. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

"Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20 процентов превысили прогноз правительства, представленный вместе с законом о бюджете", - заявил президент.

В этом году позитивная динамика сохраняется. "В январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27 процентов выше, чем годом ранее", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что такая устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, но и принимать новые меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей.