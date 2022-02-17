В Москве появятся общественные советники для профилактики пожарной безопасности

В столице стартовал пилотный проект по подготовке общественных советников для профилактики пожарной безопасности в городе. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

Инициатором проекта стал департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Как рассказал представитель департамента Александр Сорокин, инициатива направлена на подготовку помощников для профессиональных специалистов-профилактиков, сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы. Чтобы стать советником, москвичи должны будут пройти обучение на базе окружных управлений департамента, а затем делиться полученными знаниями с жителями домов по месту проживания.

В ходе занятий москвичам расскажут, о каких опасных факторах пожара следует знать, как избежать пожара, а также как обеспечить безопасность людей в случае его возникновения, на что стоит обратить внимание при создании условий, способствующих оперативной ликвидации происшествия. В рамках проекта помощники пожарных смогут посетить показательные экскурсии и занятия в пожарно-спасательных подразделениях, на поисково-спасательных станциях на воде и учебном полигоне пожарных и спасателей. Опробовали проект на западе столицы и уже получили первые результаты.

Как отметил эксперт ведомства, реализация проекта должна повлиять на снижение количества пожаров и пострадавших на них людей, уменьшение числа нарушений требований пожарной безопасности в столице.

Напомним, что в 2020 году в штате Пожарно-спасательного центра Москвы появились специалисты, отвечающие за профилактическую работу в области пожарной безопасности. За прошлый год они провели 57 тысяч профилактических мероприятий в жилых домах, лесопарковых зонах, на объектах здравоохранения и социальной защиты, в учебных заведениях.