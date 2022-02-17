В Москве появятся общественные советники для профилактики пожарной безопасности

Новости

Рогозин предложил Европе запускать пилотируемые "Союзы" из французской Гвианы 10:53
Установлены имена княгинь XVI века, погребенных в Вознесенском соборе 10:49
В Москве парковка 23 февраля будет бесплатной 10:31
Минстрой: Регионам необходимо снижать задолженность за коммунальные услуги 10:29
Чернышенко объявил о продлении программы создания кампусов мирового уровня 10:28
Два новых участка будущего "Парка Яуза" обустроят в Москве в 2022 году 09:46
Из Крыма после военных учений ушли 10 колонн с техникой 09:45
Хуснуллин: Расселение аварийного жилья должно стать самоокупаемым 09:44
Российская короткометражка "Трэп" получила награду Берлинале 09:44
В Госдепе заявили, что США не называли точных дат "российского вторжения" 09:41
Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе 09:40
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы 09:38
На учениях "Союзная решимость" отрабатывается прикрытие войск с воздуха 09:30
В Подмосковье задержали преступника за два разбойных нападения на женщин 09:14
Лесные инвестиции превысили 700 млрд рублей 09:00
Врач Белоглазова рассказала, чем опасно курение при ОРВИ 08:37
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет 08:27
Корабли Каспийской флотилии с "Калибрами" вышли в море на учения 07:59
Минздрав: Серьезных побочных эффектов от "Спутника М" нет 07:52
Эксперт Ногайлиева объяснила, как пенсионеры могут списать свои долги 07:26
Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР 07:18
Глава Росприроднадзора: В Красноярском крае самый грязный воздух в РФ 06:57
Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше 06:45
Недоигранный из-за коронавируса МЧМ пройдет в августе, результаты матчей аннулированы 06:15
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 11:06
Рубрика: Происшествия

В Москве появятся общественные советники для профилактики пожарной безопасности

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы Фото: Пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы
Фото: Пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы

В столице стартовал пилотный проект по подготовке общественных советников для профилактики пожарной безопасности в городе. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

Ответственными за пожарную безопасность станут специалисты

Инициатором проекта стал департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Как рассказал представитель департамента Александр Сорокин, инициатива направлена на подготовку помощников для профессиональных специалистов-профилактиков, сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы. Чтобы стать советником, москвичи должны будут пройти обучение на базе окружных управлений департамента, а затем делиться полученными знаниями с жителями домов по месту проживания.

В ходе занятий москвичам расскажут, о каких опасных факторах пожара следует знать, как избежать пожара, а также как обеспечить безопасность людей в случае его возникновения, на что стоит обратить внимание при создании условий, способствующих оперативной ликвидации происшествия. В рамках проекта помощники пожарных смогут посетить показательные экскурсии и занятия в пожарно-спасательных подразделениях, на поисково-спасательных станциях на воде и учебном полигоне пожарных и спасателей. Опробовали проект на западе столицы и уже получили первые результаты.

Как отметил эксперт ведомства, реализация проекта должна повлиять на снижение количества пожаров и пострадавших на них людей, уменьшение числа нарушений требований пожарной безопасности в столице.

Напомним, что в 2020 году в штате Пожарно-спасательного центра Москвы появились специалисты, отвечающие за профилактическую работу в области пожарной безопасности. За прошлый год они провели 57 тысяч профилактических мероприятий в жилых домах, лесопарковых зонах, на объектах здравоохранения и социальной защиты, в учебных заведениях.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла"
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды