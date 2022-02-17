Житель Забайкалья получил срок за скупку золота на 20 млн рублей

Попытку вывоза незаконно добытого золота в КНР пресекли сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления.

"Житель Забайкалья 1990 года рождения в течение длительного времени мелкими партиями скупал у населения незаконно добытое природное золото с целью последующего вывоза на территорию Китая", - говорится в сообщении.

Всего у скупщика изъяли 11 слитков. Общий вес партии химически чистого природного золота составил пять килограммов. Стоимость драгметалла превысила 20 миллионов рублей.

Читинский районный суд признал мужчину виновным по статье о незаконном обороте драгоценных металлов и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.