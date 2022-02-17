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17.02.2022 17:22
Рубрика: Происшествия

Бывшего сити-менеджера Саратова осудили на семь лет колонии

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове вынесен очередной приговор по затянувшемуся уголовному делу бывшего главы городской администрации Алексея Прокопенко.

Кировский районный суд Саратова признал экс-чиновника виновным в растрате 40 миллионов рублей. По версии следствия, вместе с сотрудниками управляющей компании градоначальник похитил деньги, собранные с жителей города за коммунальные услуги.

Уголовное дело в отношении экс-главы администрации города было возбуждено еще в 2014 году. К этом времени Прокопенко уже имел судимости за халатность и превышение должностных полномочий, в связи с чем и был отстранен от своей должности. После возбуждения третьего уголовного дела Алексей Прокопенко уехал из Саратова и несколько лет правоохранители его не могли найти.

В 2019 году Алексей Львович вместе с адвокатом добровольно явился к следователю. Летом прошлого года тот же Кировский суд полностью оправдал сити-менеджера в связи с его непричастностью к совершению преступления. Подельники Прокопенко, которых осудили раньше, в суде рассказали, что оговорили его под давлением оперативников. А других доказательств вины градоначальника, как посчитал тогда счел судья, в деле не оказалось. Однако впоследствии этот оправдательный приговор был отменен областным судом.

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Теперь по новому приговору градоначальник получил семь лет лишения свободы и штраф в 700 тысяч рублей. Отбывать наказание он должен в колонии общего режима.

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