Нижегородец пытался похитить 9-летнюю девочку

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о покушении на похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщает СК по региону.

Поводом для доследственной проверки стал сюжет в эфире региональной телекомпании. По версии следователей, 8 февраля на улице Карла Маркса в Канавинском районе мужчина путем уговоров и удержания за руку пытался похитить девятилетнюю девочку. Его действия пресек очевидец.

Уголовное дело по результатам проверки было возбуждено 16 февраля. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Во вторник, 15 февраля, в ГУ МВД по Нижегородской области прокомментировали информацию, размещенную в соцсетях, о том что неизвестный мужчина пристает к несовершеннолетним в Канавинском районе. "В полицию заявления от очевидцев данных событий или от родителей несовершеннолетних не поступали", - пояснили в ведомстве и напомнили гражданам о том, что если те стали очевидцами противоправных действий, об этом нужно сообщать лично в отдел полиции или по номеру "102".