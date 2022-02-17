Первый объект кампуса НГУ построят в этом году

Власти Новосибирской области рассчитывают, что в этом году строители закроют контур первого объекта будущего кампуса Новосибирского госуниверситета. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на выездном совещании, посвященном ходу строительных работ на одном из самых важных объектов Академгородка.

Вопрос развития кампуса НГУ председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с губернатором Новосибирской области в марте прошлого года. Тогда было принято решение о финансировании строительства новых корпусов университета.

Предполагается возвести комплекс общежитий на 690 мест, досуговый и учебный корпус Специализированного учебного научного центра (СУНЦ) НГУ (в перспективе появится новое общежитие СУНЦ на 550 мест), корпус поточных аудиторий с проектным центром, научную библиотеку, исследовательский корпус и учебно-лабораторный корпус института медицины и психологии им. В. Зельмана.

Как отметил глава области, чтобы выполнить повышенные обязательства, значительный объем работ предстоит осуществить в сжатые сроки. Общая площадь зданий строящегося комплекса - 75 тысяч квадратных метров, сумма капитальных вложений из разных источников финансирования на сегодняшний день оценивается в 11,8 миллиарда рублей, она будет уточняться по мере проведения экспертизы отдельных объектов.

По словам Андрея Травникова, строительство в новосибирском Академгородке имеет свои особенности - в частности, необходимо обеспечить защиту зеленых насаждений, организовать транспортное обеспечение работ. Для решения этих задач, взаимодействия между областными и городскими структурами, коммунальными предприятиями создан постоянно действующий штаб, который возглавляет первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. "Поэтому работаем как единая, слаженная команда", - подчеркнул губернатор.