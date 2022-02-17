Первый объект кампуса НГУ построят в этом году

Вопрос развития кампуса НГУ председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с губернатором Новосибирской области в марте прошлого года. Тогда было принято решение о финансировании строительства новых корпусов университета.
Предполагается возвести комплекс общежитий на 690 мест, досуговый и учебный корпус Специализированного учебного научного центра (СУНЦ) НГУ (в перспективе появится новое общежитие СУНЦ на 550 мест), корпус поточных аудиторий с проектным центром, научную библиотеку, исследовательский корпус и учебно-лабораторный корпус института медицины и психологии им. В. Зельмана.
Как отметил глава области, чтобы выполнить повышенные обязательства, значительный объем работ предстоит осуществить в сжатые сроки. Общая площадь зданий строящегося комплекса - 75 тысяч квадратных метров, сумма капитальных вложений из разных источников финансирования на сегодняшний день оценивается в 11,8 миллиарда рублей, она будет уточняться по мере проведения экспертизы отдельных объектов.
По словам Андрея Травникова, строительство в новосибирском Академгородке имеет свои особенности - в частности, необходимо обеспечить защиту зеленых насаждений, организовать транспортное обеспечение работ. Для решения этих задач, взаимодействия между областными и городскими структурами, коммунальными предприятиями создан постоянно действующий штаб, который возглавляет первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. "Поэтому работаем как единая, слаженная команда", - подчеркнул губернатор.