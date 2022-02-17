В 2021 году АО "РЭС" подключило к электросетям более 8 тысяч объектов

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" подвели итоги 2021 года по одному из основных видов деятельности компании - технологическому присоединению к электросетям.

В течение прошлого года АО "РЭС" подключило к электросетям более 8 тысяч объектов, что в 1,5 раза превышает результаты 2020 года. При этом за отчетный период было заключено более 7 тысяч новых договоров о технологическом присоединении, этот показатель вырос на 36 процентов.

Компания осуществляет технологическое присоединение не только бытовых потребителей, но и крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также объектов социальной инфраструктуры.

Среди ключевых объектов, по которым уже исполнены договоры о технологическом присоединении к электросетям, стоит отметить:

* ряд крупных жилых комплексов в Новосибирске - 1 этап ЖК Акварельный-3, ЖК Акация на Ватутина, ЖК Михайловский;

* подстанцию 110/35 кВ Верх-Тарского нефтяного месторождения в Новосибирской области;

* здание учебного корпуса Новосибирского речного колледжа,

* детские сады в селе Мамоново и микрорайоне Подгорный города Искитима, а также школа в райцентре Болотное.

Кроме того, в течение 2021 года АО "РЭС" заключило договоры о подключении еще ряда значимых для региона объектов, в том числе:

* фабрики по производству кормов для непродуктивных животных с транснациональной корпорацией - крупнейшим в мире производителем продуктов питания с максимальной мощностью 15 МВт;

* инфекционной больницы в поселке Садовый;

* поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП №18",

* радиологической пристройки к корпусу №5 "Центра лучевой терапии",

* школ в селе Репьево и в райцентре Татарске.

Уже в этом году энергетики планируют заключение договоров на технологическое присоединение таких крупных, в том числе федеральных проектов, как:

* Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), реализуемый по нацпроекту "Наука", с максимальной мощностью 12,4 МВт,

* присоединение суммарной дополнительной мощности 197,92 МВт для ОАО "РЖД" в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

* детский реабилитационный центр в городе Бердске с нагрузкой 4212 кВт.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что деятельность АО "РЭС" по технологическому присоединению к электрическим сетям способствует развитию экономики и промышленности области, вносит существенный вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона.

В 2022 году компании предстоит решить немало задач в данном направлении, завершить начатые проекты и приступить к новым и, главное, обеспечить доступное и надежное электроснабжение каждого из потребителей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"