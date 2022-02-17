Новости

Fox Entertainment, Роднянский и Бодров выпустят сериал о Чингисхане 10:53
От COVID-19 умер основатель и фронтмен группы Terra Стив Салас 10:36
Сериал "Позолоченный век" продлен на второй сезон до окончания первого 09:30
Умер актер из "Крестного отца" и "Лучшего стрелка" Фрэнк Пеше 09:16
Сериал "Миротворец" Джеймса Ганна официально продлен на второй сезон 16.02.2022

Российская короткометражка "Трэп" получила награду Берлинале

Новости
    17.02.2022, 09:44
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: Кадр из видео YouTube Фото: Кадр из видео YouTube
Фото: Кадр из видео YouTube

"Золотого медведя" на Берлинале получила дипломная работа "Трэп" Анастасии Вебер для Санкт-Петербургской школы нового кино. Лента победила в номинации "Лучший иностранный короткометражный фильм", говорится на сайте Берлинале.

По мнению жюри, режиссер через фрагменты жизни молодых людей показала, как они застряли в жестких рамках контролирующего общества, однако в конце картины у зрителя возникает желание "мечтать и сопротивляться вместе".

Также в программе фестиваля "Панорама" был показан фильм "Продукты 24", в основе которого - дело "гольяновских рабов".

Новости

Перенесшего COVID-19 и инсульт Ивана Краско вновь госпитализировали 16.02.2022
Блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу 16.02.2022
Сухоруков признался что его уволили из театра из-за проблем с алкоголем 16.02.2022
Вышел первый полноценный трейлер мульт-спин-оффа "Пацанов" 16.02.2022
⧣ Россия
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
В дом худрука Большого театра Александра Лазарева ворвались грабители 16.02.2022
Бондарчук сыграет Федора Конюхова в фильме о путешественнике 16.02.2022
Ольга Бузова пообещала вернуться на театральную сцену 16.02.2022
⧣ драма
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер фильма "Внезапная удача" с Лили Коллинз и Джесси Племонсом 16.02.2022
Звезда "Пацанов" и "Крика" Джек Куэйд снимется у Нолана в "Оппенгеймере" 16.02.2022
Сериал "Миллиарды" продлен на седьмой сезон 16.02.2022
⧣ фестивали
Фото: kinopoisk.ru
Изабель Юппер заболела COVID перед своим награждением на Берлинале 15.02.2022
Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на камеру 24.01.2022
В США снимут ремейк российского фильма "Дурак" Юрия Быкова 14.01.2022