Российская короткометражка "Трэп" получила награду Берлинале

"Золотого медведя" на Берлинале получила дипломная работа "Трэп" Анастасии Вебер для Санкт-Петербургской школы нового кино. Лента победила в номинации "Лучший иностранный короткометражный фильм", говорится на сайте Берлинале.

По мнению жюри, режиссер через фрагменты жизни молодых людей показала, как они застряли в жестких рамках контролирующего общества, однако в конце картины у зрителя возникает желание "мечтать и сопротивляться вместе".

Также в программе фестиваля "Панорама" был показан фильм "Продукты 24", в основе которого - дело "гольяновских рабов".