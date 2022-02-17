В Воркуте и.о. главврача больницы обвинили в получении 22 млн рублей премии

В Воркуте в местной инфекционной больнице выявлено хищение 22 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги были присвоены исполняющей обязанности главврача, сообщает СК по Коми.

В ведомстве отмечают, что по версии следствия, с 2020 по 2021 год руководительница медучреждения выписывала приказы о премировании, причем незаконные, а деньги - присваивала.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хищение с использованием служебного положения в особо крупном размере".

Потерпевшей стороной по делу проходит Территориальный фонд ОМС по Коми.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в частности, кому и когда из медработников платили премии и на чье имя начислялись те деньги, которые впоследствии были украдены. К слову, судьба 22 миллионов также выясняется.