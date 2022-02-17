"Россети Кубань" подключили к сетям 33 тысячи новых потребителей

Энергетики "Россети Кубань" в 2021 году обеспечили подключение энергопринимающих устройств более 33 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Общий объем выданной компанией мощности составил свыше 785 МВт.

В числе подключенных к сетям абонентов - объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы и учреждения здравоохранения и образования. Электроэнергией обеспечены более 70 социально значимых объектов и 10 крупных фермерских хозяйств Кубани и Адыгеи. Для увеличения пропускной способности контейнерного терминала "Новорослесэкспорт" в Новороссийске энергетики выдали 14 МВт. Всероссийскому детскому центру "Орленок" в Туапсинском районе обеспечена дополнительная мощность 6,4 МВт. Для активно развивающегося образовательного центра "Сириус" выделено 2,67 МВт. Также выполнено технологическое присоединение инфраструктуры санаторно-курортного комплекса "Тихий Мыс" в Геленджике с запрашиваемой мощностью 2,5 МВт.

Большинство новых потребителей энергокомпании - представители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения энергетики строят и реконструируют трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

Всего в 2021 году специалисты "Россети Кубань" получили порядка 44 тысяч заявок на техприсоединение новых и увеличение мощности существующих энергоустановок. Общая запрашиваемая потребителями Краснодарского края и Республики Адыгея мощность составляет более 1 700 МВт.

Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией - это вклад в экономическое развитие региона: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения, водоснабжения и многое другое. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, компания "Россети Кубань" полностью выполняет обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, стремится обеспечить качественное обслуживание потребителей и доступность электроэнергетической инфраструктуры. Заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг можно подать онлайн через "Портал-тп.рф".

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Кубань"