"Россети Кубань" подключили к сетям 33 тысячи новых потребителей

Новости

В Москве суд арестовал женщину, выбросившую младенца из окна 16:58
100 военных семей получили в Москве служебные квартиры 16:55
Россия гарантировала себе золото в женском одиночном катании 16:45
США перебросят в Болгарию воинские подразделения из ФРГ 16:36
Над территорией ЛНР сбит украинский беспилотник 16:24
Международные резервы РФ приблизились к историческому максимуму 16:19
ВЦИОМ: Большинство россиян считают расследование против фигуристки Валиевой необъективным 16:10
Минобороны РФ: Наши войска пришли на учения в Беларусь и уйдут оттуда по плану 16:09
Песков: Пржевальский был лучше Джеймса Бонда 16:07
Песков: Путин продолжит участвовать в экспедициях РГО 15:54
Песков назвал темой депутатов ситуацию с бездомными собаками 15:32
В Киеве произошли стычки протестующих предпринимателей с полицией 15:29
Путин призвал создать единую соцсистему сопровождения трудных подростков 15:23
Песков назвал возможные темы разговора Путина и Кисиды 14:47
Беларусь готова разместить под Минском системы С-400 14:43
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре 14:38
В Кремле не слышали об инициативе направить миротворцев ООН в Донбасс 14:36
Лукашенко: Вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать с Москвой 14:32
В Кремле надеются оградить "Северный поток-2" от политического влияния 14:20
Песков призвал не доверять "фейкам" о датах "вторжения" России на Украину 14:17
Путин призвал принимать против нелегальных мигрантов самые жесткие меры 14:14
Путин: Нужны превентивные меры по борьбе с экстремизмом в РФ 14:14
Путин призвал бороться с хамским поведением водителей на дорогах 14:12
Стала известна причина госпитализации Ивана Краско 14:09
Бизнесу отменят НДС при передаче прав на интеллектуальную собственность по концессии 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
17.02.2022 16:19

"Россети Кубань" подключили к сетям 33 тысячи новых потребителей

Энергетики "Россети Кубань" в 2021 году обеспечили подключение энергопринимающих устройств более 33 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Общий объем выданной компанией мощности составил свыше 785 МВт.
Фото: ПАО "Россети Кубань" Фото: ПАО "Россети Кубань"
Фото: ПАО "Россети Кубань"

В числе подключенных к сетям абонентов - объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы и учреждения здравоохранения и образования. Электроэнергией обеспечены более 70 социально значимых объектов и 10 крупных фермерских хозяйств Кубани и Адыгеи. Для увеличения пропускной способности контейнерного терминала "Новорослесэкспорт" в Новороссийске энергетики выдали 14 МВт. Всероссийскому детскому центру "Орленок" в Туапсинском районе обеспечена дополнительная мощность 6,4 МВт. Для активно развивающегося образовательного центра "Сириус" выделено 2,67 МВт. Также выполнено технологическое присоединение инфраструктуры санаторно-курортного комплекса "Тихий Мыс" в Геленджике с запрашиваемой мощностью 2,5 МВт.

Большинство новых потребителей энергокомпании - представители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения энергетики строят и реконструируют трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

Всего в 2021 году специалисты "Россети Кубань" получили порядка 44 тысяч заявок на техприсоединение новых и увеличение мощности существующих энергоустановок. Общая запрашиваемая потребителями Краснодарского края и Республики Адыгея мощность составляет более 1 700 МВт.

Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией - это вклад в экономическое развитие региона: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения, водоснабжения и многое другое. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, компания "Россети Кубань" полностью выполняет обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, стремится обеспечить качественное обслуживание потребителей и доступность электроэнергетической инфраструктуры. Заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг можно подать онлайн через "Портал-тп.рф".

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Кубань"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ЮФО ЮФО Адыгея ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Песков: Глава МИД Франции исказил слова Путина
Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины
Лукашенко: Вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать с Москвой
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель