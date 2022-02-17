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Установлены имена княгинь XVI века, погребенных в Вознесенском соборе

17.02.2022 / 10:49
Погребения некрополя Вознесенского собора в ходе разборки храма. Фотография 1929 г. Фото: Пресс-служба ЮФУ
Погребения некрополя Вознесенского собора в ходе разборки храма. Фотография 1929 г. Фото: Пресс-служба ЮФУ

Ученые установили личности женщин, похороненных в безымянных саркофагах некрополя Вознесенского собора Московского Кремля. Оказалось, что храме покоятся младшая дочь царя Ивана III - великая княжна Евдокия Ивановна и племянница царя Василия III - княжна Анастасия Петровна. О результатах исследования говорится в журнале "Генетика".

Некрополь русских княгинь и цариц, погребенных в XV - XVIII веках в Вознесенском соборе Московского Кремля, не раз подвергался значительным разрушениям и несколько саркофагов оказались безымянными.

Для того, чтобы узнать, кто захоронен в храме доктор исторических наук Татьяна Панова направила генетические материалы в лабораторию Южного федерального университета. Маркеры ДНК принадлежали византийской царевне и супруге царя Ивана III Софье Палеолог, а другие образцы были взяты из безымянных саркофагов.

Генетикам ЮФУ удалось установить, что все неизвестные женщины имеют родство типа "мать-дочь". Точность исследования оставила 99,994 процента. Сопоставив результаты ДНК-экспертизы с историческими документами, ученые пришли к выводу: в безымянных саркофагах захоронены великая княжна Евдокия Ивановна и княгиня Анастасия Петровна.

Фото: Картина Афанасия Сластиона "Проводы на Сечь"/wikipedia.org
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"С помощью палеогенетики стало возможным прояснить исторические "темные пятна", - сказал профессор ЮФУ, доктор биологических наук Игорь Корниенко.

Справка "РГ"

Евдокия Ивановна - дочь великого князя московского Ивана III Васильевича и Софьи Палеолог. Она родилась в 1492 году.

В 1506 году брат, великий князь Василий III, выдал ее замуж за татарского царевича Худай-Кула, принявшего православие под именем Петра Ибрагимовича. В этом браке родилась дочь Анастасия, впоследствии жена князя Федора Михайловича Мстиславского и князя Василия Васильевича Шуйского.

Евдокия Ивановна умерла в 1513 году. Племянница великого князя Василия III - княжна Анастасия Петровна скончалась 17 декабря 1541 года.

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