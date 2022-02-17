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17.02.2022 17:12

Тюменские энергетики направят на ремонт и обслуживание сетей более 3,8 млрд рублей

Компания "Россети Тюмень" начала реализацию программы технического обслуживания и ремонта 2022 года. Объем денежных средств, который направят энергетики на финансирование ремонтной кампании в наступившем году, составит 3,87млрд рублей. Основная цель программы- повышение надежности электроснабжения потребителей и подготовка электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду 2022/2023.
Фото: Предоставлено управлением по связям с общественностью "Россети Тюмень" Фото: Предоставлено управлением по связям с общественностью "Россети Тюмень"
Фото: Предоставлено управлением по связям с общественностью "Россети Тюмень"

В течение года "Россети Тюмень" проведут капремонт 78 силовых трансформаторов, 254выключателей,146 подстанций и более 1 600 км линий электропередачи.Для повышения защиты сетей от молний энергетики смонтируют на ВЛ более 49 тысяч метров грозотроса. Кроме того, порядка 4,9 тысячи гектаров трасс ЛЭП компания расчистит от поросли, которая может стать причиной нарушения энергоснабжения потребителей. Своевременное и качественное выполнение ремонтных работ в электросетевом комплексе позволит повысить качество и надежность электроснабжения жителей и промышленных потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской области.

Все работы, связанные с выводом из эксплуатации основного силового оборудования, энергетики планируют завершить до 1 октября 2022 года."Высокая квалификация персонала и серьезная ресурсная база предприятия позволяют с уверенностью говорить, что ремонтная программа будет выполнена в срок и в полном объеме", - подчеркнул первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Тюмень" Олег Кинаш.

Компания "Россети" - оператор электрических сетей в России - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Справка

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Пресс-релиз предоставлен компанией "Россети Тюмень"

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