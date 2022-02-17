США перебросят в Болгарию воинские подразделения из ФРГ

В ходе пресс-конференции на совещании глав военных ведомств стран - участниц НАТО в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон перебросит в Болгарию роту бронетранспортеров Stryker для проведения совместных учений.

Ранее стало известно о формировании в Болгарии международной боевой группы численностью до 1 тысячи человек. Создание группы имеет основной целью усиление восточного фланга НАТО, отметил министр обороны Болгарии Стефан Янев, также принявший участие в совещании глав военных ведомств.

"Наша задача продолжить развитие возможностей, готовности и оперативной совместимости болгарской армии. В Болгарии будет расположена боевая группа, сформированная на базе болгарского военного контингента и под болгарским командованием с участием подразделений союзников. Эта группа в ходе совместных тренировок будет отрабатывать оборонительную тактику на территории Болгарии, планов по ее отправке в другие регионы нет", - заявил Янев.