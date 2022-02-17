Украинская БМП-1 на скорости врезалась в Т-64 на учениях "Метель-2022"

В ходе проведенных украинской армией в минувшую среду командно-штабных учений "Метель-2022" одна из БМП-1 врезалась в Т-64БВ.

Танк со срубленными для маскировки еловыми ветвями на крыше и брезентовой "накидкой" на корпусе в числе других однотипных машин изображал наступление на "противника". Развернув вправо ствол орудия, он довольно бодро двигался вперед, как вдруг в его левый борт, не снижая скорости, врезалась "копейка".

Сила удара была столь велика, что у боевой машины пехоты задралась корма, и даже показалось, что она сделает кувырок вперед, но этого не произошло.

Т-64 без каких-то видимых повреждений двинулся дальше, успев через мгновение преодолеть глубокую яму, а БМП осталась стоять на месте.

Можно только предполагать, что стало причиной этого странного инцидента, возможно невнимательность механика-водителя БМП, который отвлекся и каким-то образом не заметил опасное сближение с танком. Или же уровень подготовки этого военнослужащего оказался низким, и он просто не справился с управлением.

Не исключено также, что возникли проблемы с техническим состоянием самой бронемашины. Техника - далеко не новая, служившая еще в Советской армии, а потом более трех десятков лет - в составе ВСУ. Возможно, ее даже капитально ремонтировали, но качество таких "реанимационных" мероприятий обычно не выдерживает критики.

В то же время, как шутят в Сети, возможно, украинскому экипажу приказали отработать тактику камикадзе и протаранить "неприятельскую" технику или, как боевики запрещенных бандформирований, они готовятся превратить свою БМП в "самоходный фугас" на гусеницах. Ведь начали же украинские формирования, как ближневосточные террористы, использовать в Донбассе квадрокоптеры с самодельными миниатюрными бомбами.