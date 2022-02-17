Новости

Вышел трейлер боевика с Крисом Пайном "Наемник" 12:25
Сериал по The Last of Us не выйдет в этом году 12:13
Джон Сина станет злодеем в игровом фильме про Койота и Дорожного бегуна 11:45
Известный по роли Рона Уизли Руперт Гринт снимется в фильме Шьямалана 11:32
Вслед за Сухоруковым из Театра имени Моссовета ушел Домогаров 11:26

Умер актер и режиссер Арнальдо Жабор

Новости
    17.02.2022, 11:19
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/ JaborReal Фото: facebook.com/ JaborReal
Фото: facebook.com/ JaborReal

15 февраля в госпитале в Сан-Паулу скончался Арнальдо Жабор, бразильский режиссер кино и ТВ, сценарист, актер, продюсер, драматург, писатель, призер Берлинского МКФ. Артист ушел на 82-м году жизни.

Как передает Quem со ссылкой на семью Жабора, причиной смерти режиссера стали осложнения, вызванные перенесенным им два месяца назад инсультом.

Жабор родился 12 декабря 1940 года в Рио-де-Жанейро в семье офицера ВВС. В роду Арнальдо - ливанская, португальская и немецкая кровь. Дебютный полнометражный фильм "Общественное мнение" снял в 1967-м. Ему предшествовала короткометражка 1965-го "Цирк".

Среди других картин - "Возмездие за наготу" ("Серебряный медведь" Берлинале в 1973-м), "Брак", "Всё хорошо", "Говори мне о любви", "Карнавал", "Высшее счастье".

В числе книг, написанных Жабором - "Каннибалы в столовой", "Бутерброды реальности", "Вторжение гигантских сосисок", "Порнополитика".

Новости

У сериала "Настоящий детектив" будет четвертый сезон 11:12
Съемки приквела "Игры престолов" завершены 11:11
Умерла актриса из "Красной ракеты" Бренда Дайсс 11:02
Fox Entertainment, Роднянский и Бодров выпустят сериал о Чингисхане 10:53
⧣ сериалы
Фото: Амедиатека
Сериал "Позолоченный век" продлен на второй сезон до окончания первого 09:30
Умер актер из "Крестного отца" и "Лучшего стрелка" Фрэнк Пеше 09:16
Сериал "Миротворец" Джеймса Ганна официально продлен на второй сезон 16.02.2022
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ Prime Video
Вышел первый полноценный трейлер мульт-спин-оффа "Пацанов" 16.02.2022
Джей Джей Абрамс рассказал о четвертом "Звездном пути" 16.02.2022
Фильм "Трансформеры: Восстание зверей" станет началом трилогии 16.02.2022
⧣ утраты
Фото: Steve Salas/ facebook.com
От COVID-19 умер основатель и фронтмен группы Terra Стив Салас 10:36
Умерла переводчица По, Киплинга и Свифта Елена Суриц 16.02.2022
Умер автор "Ночных красавиц" и "Цветка кактуса" Жан-Пьер Греди 16.02.2022