Умер актер и режиссер Арнальдо Жабор

15 февраля в госпитале в Сан-Паулу скончался Арнальдо Жабор, бразильский режиссер кино и ТВ, сценарист, актер, продюсер, драматург, писатель, призер Берлинского МКФ. Артист ушел на 82-м году жизни.

Как передает Quem со ссылкой на семью Жабора, причиной смерти режиссера стали осложнения, вызванные перенесенным им два месяца назад инсультом.

Жабор родился 12 декабря 1940 года в Рио-де-Жанейро в семье офицера ВВС. В роду Арнальдо - ливанская, португальская и немецкая кровь. Дебютный полнометражный фильм "Общественное мнение" снял в 1967-м. Ему предшествовала короткометражка 1965-го "Цирк".

Среди других картин - "Возмездие за наготу" ("Серебряный медведь" Берлинале в 1973-м), "Брак", "Всё хорошо", "Говори мне о любви", "Карнавал", "Высшее счастье".

В числе книг, написанных Жабором - "Каннибалы в столовой", "Бутерброды реальности", "Вторжение гигантских сосисок", "Порнополитика".