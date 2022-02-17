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Умер актер из "Лунного папы" и "Десантуры" Аловуддин Абдуллоев

Новости
    17.02.2022, 14:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Утро 17 февраля в возрасте 56 лет в Бохтаре скончался актер, режиссер и театральный деятель Аловуддин Абдуллоев. О смерти народного артиста Таджикистана сообщает "Азия-Плюс". Причина смерти актера пока не названа. Похоронят Абдуллоева сегодня в родном городе.

Аловуддин Абдуллоев родился 15 мая 1965 года. После окончания Таджикского государственного института искусств имени Турсунзаде в 1989 году, начал творческую карьеру в Курган-Тюбинском музыкально-драматическом театром - актером и режиссером, в последние годы - руководителем театра.

Среди работ в кино - ленты "Братан", "Лунный папа", "Клевета", "Яма", "Истинный полдень", "Свидетель", "Мой выбор", "Под маской "Черной кошки", "Странные дети", "Долг совести", сериалы "Хуррамдиёр", "Десантура", другие. Вел популярнейшее телешоу "Шутки Аловуддина". Был одним из судей на Central Asia's Got Talent.

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