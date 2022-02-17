Власти Италии выдадут гражданам 500 евро на психолога

Новости

АТОР: Туры на майские праздники подорожают на 30-50% 14:00
Путин назвал борьбу с криминалом приоритетом для МВД 13:51
В Бельгии придумали необычный способ для спасения от пробок 13:44
Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной 13:43
Правительство упрощает правила универсальной субсидии на НИОКР 13:42
Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины 13:36
Как бороться с астенией, на которую жалуются 75% переболевших ковидом россиян 13:30
Песков: Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР 13:27
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского 13:18
Песков: Ситуация у границ РФ может воспламениться в любой момент 13:18
Лавров: Россия сегодня направит ответ на предложения США по безопасности 13:17
Курс доллара вырос на фоне сообщений об обстрелах ЛНР и ДНР 13:15
Песков: Россия не будет требовать извинений за фейки о "вторжении" на Украину 13:04
Москву завалит мокрым снегом 12:58
Экс-президента Гондураса Эрнандеса отправили в тюрьму на месяц 12:48
Лукашенко не исключил, что может стать вечным президентом 12:48
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель 12:38
Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ 12:34
Пушков предложил не показывать треш-стримеров на телевидении 12:33
Платформа HeadHunter составила рейтинг самых популярных работодателей 12:28
Лавров: Ситуация с эскалацией на Украине развивается на Западе 12:22
Минобрнауки: Вузам не нужно спешить с переходом на удаленку 12:18
Названа самая дорогая улица Москвы 11:59
По Крымскому мосту прошел еще один эшелон с бронетехникой после завершения учений 11:47
Ростуризм выпустил памятку для иностранцев по путешествиям в РФ 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 12:32
Рубрика: В мире

Власти Италии выдадут гражданам 500 евро на психолога

Текст: Нива Миракян (Рим)

Последствия пандемии дают о себе знать и главным образом отражается на психическом состоянии людей. Об этом в последние месяцы бьют тревогу итальянские психологи, указывая на участившуюся депрессию среди подростков. В свою очередь, журналисту Франческо Маэзано удалось собрать 300 тысяч подписей под онлайн-петицией, призывающей правительство и Минздрав обратить внимание на эту серьезную проблему.

Чтобы помочь людям пережить кризисную ситуацию, власти выделят финансовую помощь в размере от 500 до 600 евро тем, кто страдает от душевного дискомфорта, вызванного пандемией, карантином, удаленкой и дистанционным обучением, сообщает Il Sole 24 ore.

Уточняется, что доступ к бонусу получат итальянцы, вне зависимости от возраста, после назначения врача и поставленного диагноза. Единственное ограничение - общий семейный доход не должен превышать 50 тысяч евро. На эти цели будет выделено из бюджета 20 миллионов евро.

Также отмечается, что половина средств будет направлена на укрепление сети государственной психиатрической помощи, включая локальные санитарные учреждения (ASL) и консультационные центры, а другая половина будет предоставлена гражданам, которые подадут своевременные заявки.

Итальянцев старше 50 лет не пустят на работу без COVID-сертификата
В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель
Украинские силовики нанесли минометный удар по Горловке
За сутки в России госпитализированы 18 090 человек с COVID-19
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?