Власти Италии выдадут гражданам 500 евро на психолога

Последствия пандемии дают о себе знать и главным образом отражается на психическом состоянии людей. Об этом в последние месяцы бьют тревогу итальянские психологи, указывая на участившуюся депрессию среди подростков. В свою очередь, журналисту Франческо Маэзано удалось собрать 300 тысяч подписей под онлайн-петицией, призывающей правительство и Минздрав обратить внимание на эту серьезную проблему.

Чтобы помочь людям пережить кризисную ситуацию, власти выделят финансовую помощь в размере от 500 до 600 евро тем, кто страдает от душевного дискомфорта, вызванного пандемией, карантином, удаленкой и дистанционным обучением, сообщает Il Sole 24 ore.

Уточняется, что доступ к бонусу получат итальянцы, вне зависимости от возраста, после назначения врача и поставленного диагноза. Единственное ограничение - общий семейный доход не должен превышать 50 тысяч евро. На эти цели будет выделено из бюджета 20 миллионов евро.

Также отмечается, что половина средств будет направлена на укрепление сети государственной психиатрической помощи, включая локальные санитарные учреждения (ASL) и консультационные центры, а другая половина будет предоставлена гражданам, которые подадут своевременные заявки.