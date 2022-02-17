Звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау получил сотрясение мозга

Николай Костер-Вальдау, прославившийся благодаря роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", получил сотрясение мозга во время съемок нового фильма Netflix "Борьба со льдом".

В одной из сцен герой Костера-Вальдау сражался с медведем. Позже животное было дорисовано с помощью графики, а во время съемки его роль исполнял чемпион Исландии по дзюдо. В какой-то момент он увлекся и слишком сильно швырнул своего визави на землю.

Как сообщает Deadline, сейчас Костер-Вальдау чувствует себя хорошо, хотя и шутит, что без дублера больше сниматься не будет.