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17 февраля 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) Работодателям организаций лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2022 г. N 14-4/10/В-1497 г. Москва

Дата подписания 7 февраля 2022 г.
Опубликован 17 февраля 2022 г.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)

Работодателям организаций лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта Российской Федерации

от 7 февраля 2022 г. N 14-4/10/В-1497 г. Москва

На федеральном уровне заключено Федеральное тарифное соглашение в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта Российской Федерации на 2022 - 2024 годы между Союзом "Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта "Федерация лифтовых предприятий" и Общероссийским профессиональным союзом работников жизнеобеспечения (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (8 ноября 2021 г., регистрационный N 17/22-24), размещено в газете "Солидарность" и на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта Российской Федерации, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяков