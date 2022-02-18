Александр Невский экранизирует культовый шутер Serious Sam

Новость, величие которой попирает земную ось: российско-голливудский физкультурник, актер, продюсер, режиссер и личный друг Арнольда Шварценеггера Александр Невский может снять киноадаптацию культового юмористического шутера Serious Sam (в русской адаптации - "Крутой Сэм").

Об этом Александр сообщил в своем Twitter, подкрепив всё великолепным артом. То есть сразу ясно, кто сыграет протагониста, если дело выгорит.

Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма #серьезныйсэм (или - #крутойневский)) и добавить позитива!

Именно этот проект я обсуждал вчера с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM!💪😎 pic.twitter.com/Xq18GpwQdJ — Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) February 18, 2022

"Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма #серьезныйсэм (или - #крутойневский)) и добавить позитива!" - пишет Невский. Он заверил, что именно этот проект обсуждал вчера с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM. Но пока - без деталей и дат.

Мы же плотно держим кулачки, чтоб у Александра всё получилось. Серьезно - никакого сарказма.

Задорные, термоядерные и по-настоящему отличные и изобретательные стрелялки в рамках линейки "Крутой Сэм" выходят уже свыше двадцати лет и разрабатываются в основном хорватской студией.

Это - старорежимная формула классического шутера от первого лица, где героический протагонист Сэм Стоун изводит на комбикорм неописуемое поголовье разного рода причудливых монстров. Сопровождается тотальный геноцид черным юмором и неслыханными (особенно на начало нулевых) спецэффектами.