Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.02.2022,  
19:37
Текст:  Алексей Брусилов

Британской броневик вооружили советским спаренным пулеметом

Разработанная еще в годы Великой Отечественной войны 14,5-мм пулеметная установка ЗПУ-2 в разное время устанавливалась на различные образцы техники. Например, еще в 50-е годы таким оружием оснащались модификации колесных БТР-40, БТР-152 и гусеничного БТР-50.
Фото: Hamro Motors / youtube.com Фото: Hamro Motors / youtube.com
Фото: Hamro Motors / youtube.com

В странах мира бойцы регулярных армий, а также различных повстанческих формирований крупнокалиберную "двустволку" монтировали на автомобили, в том числе пикапы и джипы. Можно их было увидеть и на американских бронетранспортерах М113.

Такие зенитки ценились за высокую огневую мощь, надежность и простоту. Их могли обслуживать даже не слишком продвинутые в военном деле расчеты.

Максимальная дальность стрельбы - 2000 метров. Скорострельность - 1200 выстрелов в минуту. Боекомплект размещался в двух коробках с лентами, по 150 выстрелов в каждой.

Под обозначением Type-58 они также выпускались китайской военной промышленностью и активно поставлялись за рубеж.

Весьма необычно выглядит малоизвестная версия британского легкого бронеавтомобиля Ferret, также вооруженная ЗПУ-2. Такая разведывательная боевая машина имеется в вооруженных силах Непала, где, по всей видимости, и прошла доработку. Ранее она имела лишь один установленный во вращающейся башне 7,62-мм пулемет.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Трофейный Т-55 стал платформой для 60 направляющих от "Града" в Иране

Судя по фотографиям, этот эксперимент вышел не слишком удачным, четырехтонный броневик оказался мал даже для достаточно компактной установки. Бойцы буквально висят в воздухе, и, очень вероятно, что есть проблемы с устойчивостью.

Как считают военные эксперты, более подходящими платформами могли быть стать обычные грузовики, они не имеют брони, но их расчеты уж точно ничем бы не рисковали.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Сигнал для своих: как работают помехозащищенные спутниковые антенны 12:44
Ту-22М3 засветился в Сирии с новой ракетой 16.02.2022
Командир "Князя Олега" представил ракетный подводный крейсер изнутри 14.02.2022
бронетехника
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
MW: Ту-22М3 с "Кинжалами" могут закрыть Средиземное море для НАТО 11:57
Партия танков Т-72 и боевых машин пехоты прибыла в Ирак 14.02.2022
Как "Спрут-СДМ" поражает цели, даже не видя их 13.02.2022