Британской броневик вооружили советским спаренным пулеметом

Разработанная еще в годы Великой Отечественной войны 14,5-мм пулеметная установка ЗПУ-2 в разное время устанавливалась на различные образцы техники. Например, еще в 50-е годы таким оружием оснащались модификации колесных БТР-40, БТР-152 и гусеничного БТР-50.

В странах мира бойцы регулярных армий, а также различных повстанческих формирований крупнокалиберную "двустволку" монтировали на автомобили, в том числе пикапы и джипы. Можно их было увидеть и на американских бронетранспортерах М113.

Такие зенитки ценились за высокую огневую мощь, надежность и простоту. Их могли обслуживать даже не слишком продвинутые в военном деле расчеты.

Максимальная дальность стрельбы - 2000 метров. Скорострельность - 1200 выстрелов в минуту. Боекомплект размещался в двух коробках с лентами, по 150 выстрелов в каждой.

Под обозначением Type-58 они также выпускались китайской военной промышленностью и активно поставлялись за рубеж.

Весьма необычно выглядит малоизвестная версия британского легкого бронеавтомобиля Ferret, также вооруженная ЗПУ-2. Такая разведывательная боевая машина имеется в вооруженных силах Непала, где, по всей видимости, и прошла доработку. Ранее она имела лишь один установленный во вращающейся башне 7,62-мм пулемет.

Судя по фотографиям, этот эксперимент вышел не слишком удачным, четырехтонный броневик оказался мал даже для достаточно компактной установки. Бойцы буквально висят в воздухе, и, очень вероятно, что есть проблемы с устойчивостью.

Как считают военные эксперты, более подходящими платформами могли быть стать обычные грузовики, они не имеют брони, но их расчеты уж точно ничем бы не рисковали.