Маартен Богартс: "Я служил в трех королевских семьях, одном из крупнейших посольств в Европе, меня приглашали в качестве консультанта на очень значимые мероприятия". Фото: пресс-служба

Бельгиец Маартен Богартс, автор только что вышедшей книги "Этикет. Правильное поведение в повседневной жизни", живет в России с 2012 года. Он работал батлером (раньше такая должность называлась "дворецкий") в королевских домах Бельгии и Марокко, в президентских резиденциях и дворцах арабских шейхов - и лучше многих умеет организовать аристократический прием. Но при этом он убежден, что сегодня знание правил этикета не является прерогативой представителей высшего общества.

"Три основных правила этикета и протокола никогда до этого никем не были описаны или озвучены. Они являются результатом моего многолетнего изучения, служения и практического опыта, а теперь их сможет использовать каждый. Неслучайно я публикую эти правила первым в России. Это делается целенаправленно, чтобы люди стали вежливее и получили возможность жить более комфортной жизнью. Я не ожидаю, что кто-то прочитает всю книгу за раз. Она написана как руководство, с которым можно ознакомиться в любой момент, когда у вас возникнут сомнения в том, как правильно поступить в определенной ситуации. Это опора для личностного развития, потому что хорошие манеры и правильное поведение облегчают наш путь вперед". (Из книги Маартена Богартса "Этикет. Правильное поведение в повседневной жизни". "Издательство АСТ", 2022).

Книга Маартена Богартса составлена как справочник, с привлечением к работе над ней специалистов самых разных направлений. Фото: пресс-служба

- Кому и зачем нужен этикет в XXI веке?

- Этикет нужен любому человеку. Когда люди думают, что этикет - это скучно, старомодно, что это только для аристократов, это неверно. Этикет позволяет нам правильно вести себя абсолютно в каждом моменте нашей жизни, не задевая при этом свободы других людей. Он вовсе не заканчивается правилами сервировки и манерами за столом. Правильно класть вилки, конечно, хорошо, но этикет гораздо больше умения красиво есть.

Доброжелательная, приподнятая атмосфера общения - вот поле деятельности этикета. Представьте свадьбу или день рождения, для которых куплены дорогие декорации и цветы. Они создадут картинку - но атмосферу делают люди. От их слов, поступков зависит то, каким будет праздник.

Важнейшее свойство этикета - уважение. К себе, другим людям, животным. И сочувствие. Если мы умеем сочувствовать другим людям, то понимаем, что им что-то может быть неприятно. Например, если кто-то начнет громко ругаться в небольшом помещении, это наверняка доставит дискомфорт тем, кто в нем находится.

В общем этикете есть три главных момента. Во-первых, надо быть открытым любому человеку. Во-вторых, уважать мнение каждого, даже если не согласны с ним. В-третьих, принимать человека таким, какой он есть. Все вместе позволяет нам быть дружелюбными, открытыми, но соблюдать границы.

Уважайте веру, чувства, знания и опыт других людей, даже если вы не согласны с ними. Уважение - основа совместной жизни

- Как вы поступите, если волей случая придется общаться с неприятным вам человеком?

- Сложный вопрос. Для начала можно попытаться избежать такой встречи. Если это невозможно, необходимо проявить терпение и уважение. Это не значит, что нужно затевать пылкую беседу, но поздороваться и проститься все же надо. Даже если вы уверены, что вам не ответят, все равно поздоровайтесь - это покажет вашу внутреннюю силу.

Если вы встретились в компании - на общем ужине, например, - то будет вежливым предупредить хозяина о том, что у вас проблемы с этим человеком и вы хотели бы сидеть дальше от него. Идеально сесть за стол с вашим неприятелем с той же стороны, но в разных концах - так вы не будете видеть друг друга. Если же все-таки придется вести разговор, лучше, чтобы с вами был кто-то в качестве свидетеля, он же может помочь завершить общение.

Маартен Богартс: "Задача этикета только одна - комфорт для всех". Фото: пресс-служба

На работе у старших по возрасту, у женщин или мужчин, нет привилегий: важно, кто руководитель, а кто подчиненный

- Похоже, этикет помогает не только справится с ножами, но и обозначает нравственные приоритеты?

- Совершенно верно. Любопытно, что ограничение всего безнравственного выросло из очень простых правил. Все разветвленное дерево современного этикета основано на трех главных принципах: все люди - правши, мужчина защищает женщину, богатые отличаются от бедных.

С первым все понятно. Посмотрите, какой рукой крестятся, какой здороваются. Все-все протоколы этикета прописаны по правилу правой руки. Так, принимающая сторона всегда будет размещать гостя справа от себя.

Гендерный вопрос в современной повестке меняет восприятие основ второго правила, но мужчина по-прежнему откроет дверь даме и первым войдет в помещение, чтобы убедиться, что там безопасно.

Разделение на богатых и бедных сейчас не так важно, как в средние века, но сохраняет значение уже в другом контексте. Мы говорим о богатстве не как о финансовой обеспеченности, а как о владении хорошими манерами. В этом контексте "бедный" собеседник не будет смотреть вам в глаза, а понимающий особенности поведения за столом "богач" будет сидеть с прямой спиной и есть не спеша.

- Меняется ли этикет под влиянием новой этики?

- В мире происходит сейчас необычные вещи. Например, люди могут выбирать свой пол, гендерные вопросы выходят на первый план. Пока кто-то спорит, имеет ли мужчина больше возможностей, чем женщина, но этикет не меняется. Мужчина по-прежнему открывает женщине дверь и в этом нет ни признаков ущемления прав, ни сексизма. Применяя ситуацию к рабочим отношениям, стоит сказать, что на работе у старших по возрасту, у женщин или мужчин, нет привилегий: важно, кто руководитель, а кто подчиненный. Этикет не имеет ничего общего с сексизмом, он построен на уважении человека к человеку. Да, кто-то может обидеться, что ему придвигают стул, но это не повод для манифестов. Воспитанная девушка не скандалит и не грубит, а вежливо благодарит и сообщает, что хотела бы оплатить счет самостоятельно или пополам. Любая формула, построенная как благодарность и открытое уважительное предложение чего бы то ни было, показывает силу этикета и снимает любые вопросы.

- Этикет как мягкая сила - неожиданная формулировка. Что вы посоветуете, чтобы освоить это оружие?

- Будьте честны всегда, в первую очередь с самими собой. Уважайте веру, чувства, знания и опыт других людей, даже если вы не согласны с ними. Уважение - основа совместной жизни. Во всем знайте меру: немного - хорошо, чуть больше - допустимо, слишком много - перебор. Ставьте себя на место других, чтобы понять их ситуацию и действовать, полагаясь на эти чувства. Говорите до того момента, пока правда сильнее обмана.

Говорите "пожалуйста", "спасибо" и "извините" как можно чаще. И всегда приходите вовремя

"До того как я переехал в Россию, я работал дворецким и менеджером по хозяйству в разных и очень интересных местах. Я служил в трех королевских семьях, одном из крупнейших посольств в Европе, меня приглашали в качестве консультанта на очень значимые мероприятия. Во всех этих местах протокол и этикет были жизненно важны, так как от этого зависел образ приглашающего человека. Узнавать об этикете из книг очень интересно, но действительно значимый опыт я получил, работая с реальными королями, королевами, дворянами, главами государств и т. д. В той среде все идет естественно, все происходит "просто по правилам", другого варианта нет. Эти многочисленные ценные переживания заставили меня понять, что этикет не скучная тема, которую нужно изучать в школе, а потом можно забыть, - это образ жизни. Задача этикета только одна - комфорт для всех. Два синонима - этикет и комфорт - такие простые слова, которые так много значат в реальной жизни. Если не изучать вещи, а жить по определенным ориентирам, можно по-настоящему найти комфорт с собой и окружающими. Благодаря опыту работы в частных хозяйствах я понял, что этикет повсюду и это ключ к мирной совместной жизни". (Из книги Маартена Богартса "Этикет. Правильное поведение в повседневной жизни". "Издательство АСТ", 2022).