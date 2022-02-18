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18.02.2022 15:10
Рубрика: Легковые авто

Хозяина BMW вызвали в полицию за шум двигателя. Его услышала дорожная камера

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В американском штате Нью-Йорк владелец спорткара BMW M3 получил предписание за слишком шумный выхлоп. Постановление было вынесено с помощью уличного автоматического измерителя шума.

Фото: скриншот с www.yutube.com
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Как сообщает The Drive, владельца спорткара вызвали для тестирования уровня шума, который издает автомобиль, на основании показателей дорожной камеры. Если окажется, что автомобиль передвигается слишком громко, то автовладелец получит штраф в размере 875 долларов. В случае, если водитель проигнорирует эту повестку, наказание может вырасти. Предписание опубликовано в Facebook в группе Lowered Congress.

Автору публикации не удалось выяснить, является ли M3 заводским или модифицированным. Программу по контролю уровня шума на дорогах в Нью-Йорке запустили в сентябре прошлого года. Пока вынесение штрафа остается на усмотрение сотрудников полиции, но летом нормативная база по этому вопросу может быть пересмотрена. Пока непонятно, на какое количество децибел реагирует уличный "шумомер".

Если программа заработает в полную силу, это может стать проблемой для многих производителей. К примеру, стандартная Toyota Camry шумит гораздо меньше, чем заводской Jaguar F-Type.

#BMW