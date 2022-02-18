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Яна Чурикова впервые заразилась коронавирусом

Новости
    18.02.2022, 17:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Российская телеведущая, актриса и продюсер Яна Чурикова заразилась коронавирусом - впервые за всё время пандемии.

"Наконец-то, ты пришел, омикрончик. А то уж я начала было думать, что бессмертная. Да, я из тех, кто дожил до 2022 и не болел. Первый из более чем 120 ПЦР-тестов, сданных мной с начала пандемии, оказался положительным", - пишет Чурикова в Instagram.

Как отметила Яна, она привита, поэтому переносит "это всё на ногах, а не валяясь с трубкой в легких". Жалеет Чурикова лишь о съемках, которые слетели, и о командировке, которую пришлось перенести.

Из симптомов болезни у Яны - "неприятный синусит, глотать больно из-за носоглотки, тяжелая голова, температура к вечеру пару дней была 37.2" - и "собсна, всё". "Всем здоровья!" - подытожила пост телеведущая.

Яна Чурикова родилась в 1978 году в Москве. Член Академии Российского Телевидения. Вела программу "Фабрика звезд" на "Первом канале". Снялась в сериале "Счастливы вместе". Работала на дубляже мультфильмов "Смывайся!" и "Это Пони".

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