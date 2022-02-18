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18 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Курганской области от 17 февраля 2022 года № 17 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 17 февраля 2022 г.
Опубликован 18 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

в пункте 9 слова "по 18 февраля 2022 года" заменить словами "по 28 февраля 2022 года".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



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