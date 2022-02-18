Мосгорсуд приговорил педофила-рецидивиста к 22 годам строгого режима

Мосгорсуд с учетом позиции гособвинителя прокуратуры Москвы приговорил 47-летнего москвича Александра Романова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в четырех насильственных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, ему вменили статью о рецидиве совершения половых преступлений против детей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, установлено, что с 9 января по 20 февраля 2021 года Романов в своем автомобиле, который он парковал на улице Моршанской, совершал иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении троих ранее знакомых ему несовершеннолетних мальчиков в возрасте 14 лет и одного малолетнего мальчика 12 лет. Все они, как установил суд, заведомо для Романова находились в беспомощном состоянии, что лишало их возможности понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказать сопротивление.