Новости

Песков назвал жесткость тренера залогом побед 13:54
В ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку после коронавируса 13:52
Прощание с народным артистом РФ Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля 13:50
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции 13:48
Путин обсудил на Совбезе напряженность вокруг Украины 13:42
Песков назвал высылку американского дипломата ответом на провокацию 13:42
Песков ответил на слова Зеленского о гарантиях безопасности 13:40
МОК инициировал решение вопроса об участии несовершеннолетних в Олимпиадах 13:36
Норвежец Якоб Ингебригтсен установил рекорд мира в беге на 1500 метров 13:29
На маневрах "Союзная решимость" отработают контратаки с боевой стрельбой 13:27
Метеобюро: Февраль взял курс на тепло 13:19
Песков: То, что происходит в Донбассе - это очень тревожные новости 13:19
Португалия смягчает коронавирусные ограничения 13:08
Конькобежец Крол выиграл олимпийское золото в забеге на 1000 м 13:01
Мосгорсуд приговорил педофила-рецидивиста к 22 годам строгого режима 12:58
Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на Олимпийских играх 12:55
Сигнал для своих: как работают помехозащищенные спутниковые антенны 12:44
"Макфа" прокомментировала сообщения об уменьшении упаковки макарон 12:39
Генпрокуратура РФ признала нежелательной украинскую НПО "Свободный Идель-Урал" 12:38
Дом-карусель из Архыза вошел в число самых необычных арт-объектов России 12:09
В Павловском Посаде открыт памятник воинам-интернационалистам 12:07
ЛНР сообщила о прибытии украинского спецназа в Донбасс 11:57
Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка 11:41
Народный артист РФ Геннадий Юхтин умер на 90-м году жизни 11:27
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 12:58
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд приговорил педофила-рецидивиста к 22 годам строгого режима

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд с учетом позиции гособвинителя прокуратуры Москвы приговорил 47-летнего москвича Александра Романова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в четырех насильственных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, ему вменили статью о рецидиве совершения половых преступлений против детей.

Госдума приняла закон об усилении мер защиты детей от педофилов

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, установлено, что с 9 января по 20 февраля 2021 года Романов в своем автомобиле, который он парковал на улице Моршанской, совершал иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении троих ранее знакомых ему несовершеннолетних мальчиков в возрасте 14 лет и одного малолетнего мальчика 12 лет. Все они, как установил суд, заведомо для Романова находились в беспомощном состоянии, что лишало их возможности понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказать сопротивление.

Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Песков назвал высылку американского дипломата ответом на провокацию
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Посол РФ в США Антонов назвал цинизмом отрицание Вашингтоном геноцида русских в Донбассе
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц