MW: Ту-22М3 с "Кинжалами" могут закрыть Средиземное море для НАТО

Ту-22М3 с "Кинжалами" станут проблемой для НАТО в Средиземном море.

Издание Military Watch отреагировало на переброску бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей МиГ-31К с "Кинжалами" в Сирию.

Автор напоминает, что после прибытия на авиабазу Хмеймим самолеты начали патрулирование над нейтральными водами Средиземного моря. Все это происходит на фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и странами-членами НАТО.

В январе командующий дальней авиацией России Сергея Кобылаш собщил, что учения "подтвердили способность Ту-22М3 поражать цели на всей акватории Средиземного моря".

Развертывание Ту-22М3 и МиГ-31К особенно примечательно благодаря их вооружению. Ракета Х-47М2 является одной из самых мощных тактических баллистических ракет в мире с непревзойденными летными характеристиками, включая скорость 10 Махов и очень высокую маневренность. Считается, что эту ракету практически невозможно перехватить, она может поражать наземные цели и военные корабли с высокой точностью и имеет дальность поражения 2000 километров. Это показатель увеличен до 3000 километров для более крупных вариантов, которыми вооружены Ту-22М3.

Страны-члены НАТО не располагают эквивалентными Х-47М2 средствами. Эти ракеты представляют собой асимметричный актив и могут быть использованы для закрытия Средиземного моря для западных военных кораблей и нанесения ударов по ключевым узлам по всей Европе.