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Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19

Новости
    18.02.2022, 20:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

18 февраля, ровно через месяц после своего 72-летия, скончался Борис Георгиевич Невзоров, советский, российский актер театра и кино, режиссер, педагог.

О смерти народного артиста России сообщил коллега Невзоров Борис Коперин. Причиной смерти актера стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края в семье партийного работника. Детство и юность провел в Астрахани, в 1967-1968 годах был актером Астраханского ТЮЗа. В 1968-м поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где проучился два курса. В 1975-м окончил Школу-студию МХАТ. Далее был в труппе Московского Нового драматического театра, актером Театра имени Моссовета, затем вернулся в Московский Новый Драматический театр.

Работал на ЦКДЮФ имени Горького, в Московском драматическом театре имени Станиславского. С 2005-года - актер Малого театра. Преподавал в ГИТИСе.

На экранах - в 70-х: Блюхер в "Маршале революции", Евхим из "Людей на болоте", "Россия молодая", "Русь изначальная", "Каменская", "Дальнобойщики", "Даша Васильева", "Майор", "Дурак". Одной из последних ролей Невзорова стал образ Сергея Гаврютина, прежнего министра в многосерийной сатирической комедии Волобуева "Последний министр".

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