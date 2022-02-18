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18.02.2022 13:54
Рубрика: Власть

Песков назвал жесткость тренера залогом побед

Текст: Кира Латухина

Жесткость тренера - залог побед учеников в спорте высоких достижений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов критику главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха в адрес российских тренеров в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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"Томас Бах - весьма авторитетный человек в мировом спорте, возглавляет Международный олимпийский комитет, поэтому, конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся", - заметил Песков. "Ему не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера - это залог побед учеников, и мы видим, что ученики добились побед", - констатировал он.

Песков призвал гордиться российскими победителями и поздравить медалистов. "Валиева осталась четвертой, но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший", - заключил он.

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