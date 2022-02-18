Продюсер "Шоу Джерри Спрингера" обвиняется в убийстве своей слепой сестры

Продолжается развиваться ситуация вокруг дикой истории с американским телепродюсером Джилл Блэкстоун, работавшей среди прочего над топовыми "Шоу Джерри Спрингера", "Шоу Тони Данзы" и, что самое ироничное, над рядом судебных реалити. Например - программой "Семейный суд с судьей Пенни", в которой рассматриваются сложные вопросы опеки.

Как передает Deadline, 59-летняя Джилл обвиняется в убийстве своей сестры, 49-летней Венди, а также по ряду пунктов жестокого обращения с животными - тремя собаками, две из которых погибли.

Продюсер была приговорена к восьми годам тюремного заключения после того, как признала себя виновной в непредумышленном убийстве, но вчера ее адвокат заявил, что Джилл все отрицает и вину не признает.

По данным LAT, труп Венди Блэкстроун, которая была слепой и слабослышащей, был найден в гараже в Студио-Сити, Калифорния, рядом с угольным грилем и мусорным баком, где обнаружились следы горения. Около трупа находилась бутылка водки, но алкоголя в крови жертвы эксперты не выявили. Также под рукой Венди лежала записка, предположительно - написанная рукой ее сестры. Вторая записка с просьбой "не реанимировать" была приклеена черной изолентой к мусорному баку.

На допросе продюсер показала, что готовила на гриле гамбургеры, затем, вспомнив что-то, вышла из гаража, но упала на подъездной дорожке, потеряв сознание. Со слов Джилл, она очнулась через несколько часов от солнечного жара и тут же позвонила подруге, так как решила, что у нее был инсульт - у женщины якобы отнялись ноги.

Детективы, проводящие расследование, рассказ Блэкстоун поставили под сомнение. По мнению следствия, продюсер убила сестру, сфабриковав несчастный случай, поскольку уход за родственницей-инвалидом отнимал много сил, времени и финансов. После чего офис коронеров пришел к выводу, что Венди умерла в результате вдыхания продуктов горения.

При этом для того, чтобы возбудить дело в отношении Блэкстоун, прокуратуре понадобилось три года - до того момента, как были проведены все биологические и токсикологические экспертизы, которые сторона защиты теперь считает недостаточными.

Если вина продюсера в умышленном убийстве будет доказана, ей грозит пожизненное заключение.